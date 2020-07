Denílson afirma que Vanderlei Luxemburgo está 'perdido' no Palmeiras

Rio - Ainda que o Palmeiras tenha vencido o Santo André por 2 a 0, o comentarista Denílson acredita que Vanderlei Luxemburgo está "perdido" sob o comando do Alviverde. O ex-jogador questionou as diferentes escalações ao longo da temporada.

"A sensação que eu tenho é que o Vanderlei está perdido, que ele não sabe que time coloca em campo. (...) A linha de defesa está definida. A cabeça está um trevo do meio de campo para frente", afirmou Denílson durante o programa da Band.

O comentarista do Jogo Aberto elogiou a regularidade de Felipe Melo. "O Felipe Melo é muito regular. Ele faz o feijão com arroz. Você não vai ver o Felipe Melo pegando a bola na zaga ou no meio-campo e tentar driblar dois ou três para fazer o passe. Ele domina e lança. Ele faz o feijão com arroz, e é um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje",completou.