Rio - A torcedora do Cruzeiro, Stephanie Feitosa Moura, vem fazendo um verdadeiro arraso nas redes sociais. Dona de um corpão, a bela impressiona pela beleza e tem mais de 234 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram. Na rede social, ela usa e abusa de fotos do belo corpo.

Além de modelo, Stephanie é influenciadora digital, personal trainer e também dançarina do cantor Leonardo. Atributos não faltam a bela loira que é torcedora da Raposa de Belo Horizonte.