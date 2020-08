Torcedores de Botafogo e Fluminense se envolvem em briga na Zona Norte

Rio - A ausência de público no duelo entre Botafogo e Fluminense não impediu que o vandalismo entrasse em campo. Horas antes da partida válida pelo torneio amistoso Taça Gerson e Didi, neste sábado, no Estádio Nilton Santos torcedores das duas equipes entraram em conflito no Largo do Bicão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo "GE.com".



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram cenas de correria e grupos com camisas dois clubes munidos com pedras e outros objetos. Em determinado momento, os brigões causam a paralisação do trânsito na região, localizada na Vila da Penha. Houve também relato de brigas na Ilha do Governador.



A Polícia Militar informou que enviou agentes para o local. No entanto, nenhum dos vândalos foi preso, uma vez que o conflito se dispersou.



VEJA A NOTA DA POLÍCIA MILITAR



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (01/08), policiais militares do 41ºBPM (Irajá) foram deslocados para verificar ocorrência no Largo do Bicão, no bairro Vila da Penha, Zona Norte da cidade do Rio. No local, foi informado que ocorreu um tumulto e a situação já havia sido dispersada. Até o momento, não houve ocorrência com detidos e sem informações de possíveis feridos.