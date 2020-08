Rio - A volta de Neymar para o Barcelona não irá acontecer na próxima temporada, como afirmou o presidente Josep Maria Bartomeu em entrevista ao jornal "Sport". O clube passa por uma grave crise financeira por conta da pandemia da Covid-19 e não será possível pagar o valor de mercado pelo craque brasileiro.



- Este verão não haverá tentativa por Neymar. Inviável. Ano passado tentamos com muita vontade, mas este ano não haverá nenhuma tentativa.



Além de afirmar que o camisa 10 do Paris Saint-Germain deve continuar na França, o mandatário confirmou que as negociações por Lautaro Martínez com a Inter de Milão estão paradas e que a operação é muito difícil. O presidente quer manter a base do atual elenco através de renovações de contratos.