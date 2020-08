Rio - Fred é um dos grandes ídolos da história do Fluminense. No entanto, ele quase foi parar no rival Flamengo. Em entrevista para a Fox Sports, Abel Braga revelou que queria a contratação do atacante tricolor quando comandava o Rubro-Negro.

"Que eu queria o Fred era verdade, o primeiro jogador que eu pedi foi o Bruno Henrique, não tinha nada ainda do Gabigol. O Gabigol depois o Marcos Braz (vice de futebol) me falou: “Estou tendo a possibilidade de fechar com o Gabriel”. Perguntei a alguns treinadores e as informações sobre o Gabriel foram as melhores possíveis e ele demonstrou isso. É um grande jogador, um cara que não machuca. Mas num primeiro momento, eu tinha pedido o Fred e o Bruno Henrique também. O primeiro nome que eu tinha pedido era o Dedé", contou o treinador.

Abel Braga trabalhou com Fred em 2012 no Fluminense. Com a dupla, o Tricolor conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro de 2012.