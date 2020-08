Boa parte dos atletas estão há cinco meses sem receber os seus direitos de imagem, e durante o tempo que o futebol esteve parado, por conta da pandemia do novo coronavírus, houve corte de 70% dos vencimentos do elenco, sem o consentimento dos atletas. Diante da crise financeira vivida pelo Peixe, o goleiro Éverson e o atacante Eduardo Sasha acionam o clube judicialmente, solicitando a rescisão unilateral dos seus contratos e deixando de participar das atividades com o grupo "do dia para a noite".

Dentro das quatro linhas, o Alvinegro Praiano se encontra visivelmente abalado emocionalmente, o reflexo disso são problemas semelhantes cometidos nas últimas quatro partidas - sendo que apenas uma delas foi disputada antes da quarentena. Em todas as ocasiões o Santos teve um jogador expulso, sendo três ainda no primeiro tempo). Além disso, apenas no empate em 1 a1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão, o time não sofreu a virada quando passou a ter um homem a menos em campo.



- Acontece que quando se analisam resultados, não se analisam com profundida outras questões que podem estar ligadas diretamente ao mau momento do clube. É público que o Santos vive um momento de grande instabilidade, com vários acontecimentos negativos que mexem com a vida do clube deixam os seus adeptos desanimados e desiludidos, e compreendo que assim seja, porque também nó estamos desiludidos, porque queremos o melhor para o Santos - escreveu Jesualdo em sua coluna para o jornal "O Jogo", de Portugal.



- Não queria tano falar e azar, mas sorte não temos tido nenhuma. Estamos cá para lutar para dar alegrias a este histórico clube mundial - completou o treinador.



O Peixe volta a campo no próximo domingo (09), quando enfrenta o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O elenco ganhou folga neste fim de semana e inciará os treinamentos visando essa partida na tarde desta segunda-feira (03). A diretoria ainda estuda se Jesualdo