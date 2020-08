Ídolo do Flamengo entra na Justiça do e pede R$ 412 mil do Cruzeiro

Rio - Raul Plassmann, ídolo de Cruzeiro e Flamengo, vencedor de duas Libertadores, que recentemente trabalhava no marketing da Raposa, acionou o time mineiro na Justiça do Trabalho com uma ação na 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Raul pede do clube celeste R$ 412.411,53 por aviso prévio não pago e verbas rescisórias.

Raul foi demitido do Cruzeiro no início deste ano e ganhava cerca de R$ 12 mil mensais para viajar pelo interior mineiro divulgando a marca Cruzeiro. Uma primeira audiência entre as partes já está marcada para o dia 19 de agosto.



