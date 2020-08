Ex-jogador da seleção brasileira fará parte da nova comissão de Jesus no Benfica

Rio - A comissão do novo Benfica comandado por Jorge Jesus está sendo montada e Luisão, ex-zagueiro e ídolo do clube, será integrante e irá ser auxiliar do treinador português, de acordo com o jornal "A Bola". Aos 39 anos, o brasileiro chega para ser o braço direito do ex-técnico do Flamengo após seis anos trabalhando juntos nas Águias.

O presidente Luís Filipe Vieira também tinha o interesse de recuperar Luisão para uma função na nova equipe técnica. Tanto o mandatário quanto Jesus estavam alinhados na decisão de trazer o atleta com experiência de 16 temporadas no Benfica para que sua capacidade de liderança seja aproveitada pelo plantel.



O treinador português será apresentado nesta segunda-feira e fez sua primeira postagem nas redes sociais como membro do Benfica. Os trabalhos para a próxima temporada já devem começar a partir do dia 10 de agosto.