Acre - Após gerar polêmica na contratação do ex-goleiro do Flamengo, Bruno, o Rio Branco, do Acre, pode trazer para o elenco mais um ex-atleta do futebol carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a equipe estaria interessada na contratação do atacante Jobson, que defendeu o Botafogo. De acordo com o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, o interesse é verdadeiro.

"Houve esse contato, nós estamos conversando. Por enquanto, só paquerando. Não tem nada de concreto, mas estamos conversando. Nada fechado. Foi só uma pesquisa que fizemos. Mostrou interesse (o jogador)", afirmou.

O atacante, que além do Botafogo, defendeu clubes importantes do Brasil como: Bahia e Atlético-MG, estava no Independente, do Pará, no começo da temporada. O jogador, de 32 anos, teve a carreira marcada por suspensões por doping. Em 2016, Jobson foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar quatro adolescentes na cidade Conceição do Araguaia, localizada no Pará.

O Rio Branco vai disputar o segundo turno do Campeonato Acreano, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que, pelo menos o Estadual, comece a partir da segunda quinzena de agosto.