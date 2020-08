Rio - Em meio a diversas informações que vem sendo veiculadas na mídia sobre a possibilidade do atacante Everton efetivamente sair do Grêmio na próxima janela de transferências, o jornalista Diogo Olivier apontou para um fato que colocaria o Benfica na dianteira dos interessados pelo futebol de Cebolinha.

Isso porque, em sua participação no programa 'Redação SporTV', o integrante do 'Grupo RBS' afirmou que o ex-técnico do Flamengo que retornou ao Benfica, Jorge Jesus, falou diretamente com o jogador de 24 anos de idade. A ideia foi de passar maiores detalhes sobre o projeto esportivo que envolve o clube na recuperação de prestígio tanto nacional como também continental.Diogo acrescentou que, por parte de Cebolinha, a impressão foi bastante positiva e também empolgada com a possibilidade de ir para o futebol europeu e, especialmente, para uma equipe que lhe apresentou as condições em questão.Nem mesmo a questão financeira parece ser grande problema já que, apesar da ideia inicial em negociar Everton por quantias a partir de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), a flutuação de câmbio da moeda europeia pode conduzir a diretoria gremista a fazer uma reavaliação considerando ganhos iguais ou até superiores ao que eram calculados anteriormente. Por ora, a proposta do Benfica indica algo em torno de 20 milhões de euros, equivalente a R$ 124,1 milhões.Além do interesse benfiquista, quem também seguiria como clube que avalia a chegada de Cebolinha é o Everton-ING. Pensando nisso e a movimentação dos portugueses, os Toffies poderiam se apressar em sua avaliação e fazer uma proposta concreta de acordo com informação do diário 'Correio da Manhã'.