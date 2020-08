Filhas de Pedrinho invadem 'Seleção SporTV' e deixam André Rizek no vácuo

Rio - A edição do 'Seleção SporTV' teve uma fofa surpresa nesta terça-feira. Durante a realização do programa, as filhas do comentarista Pedrinho invadiram a transmissão que o ex-jogador fazia de casa. No entanto, Lara e Alice deixaram o apresentador André Rizek no vácuo após o jornalista perguntar sobre os quadros que estavam atrás de Pedrinho.



"Tudo bom, meninas? Quem é que pintou cada quadro que está aí na parede do Pedrinho? Eu estou precisando de quadro em casa, será que vocês não pintariam um quadro para o tio André?" questionou Rizek, que foi interrompido por Pedrinho:



"Dá tchau para o tio André!", disse o ex-atleta. As meninas acabaram não respondendo o jornalista, que brincou:



"Não pintam um quadro para o tio, não? Fiquei no vácuo", comentou Rizek.