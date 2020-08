Ex-dirigente do Cruzeiro é internado em estado grave com Covid-19

Rio - O ex-vice presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, deu entrada no CTI do Hospital Madre Teresa, que fica na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acometido pela Covid-19. A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Super FC e confirmada pelo L!.





Itair chegou ao hospital com dificuldades respiratórias e foi encaminhado para o CTI do hospital, onde foi internado na noite desta terça-feira. As primeiras informações sobre o estado de saúde do dirigente indicam que sua condição é considerada grave, com os pulmões comprometidos pela doença. LEIA TAMBÉM: Possível punição ao Cruzeiro faz torcedores ironizarem e lembrarem o Fluminense na Web Itair chegou ao hospital com dificuldades respiratórias e foi encaminhado para o CTI do hospital, onde foi internado na noite desta terça-feira. As primeiras informações sobre o estado de saúde do dirigente indicam que sua condição é considerada grave, com os pulmões comprometidos pela doença.

Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.



O Hospital Madre Teresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde do ex-vice e futebol cruzeirense.