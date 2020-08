DAZN abre mão dos direitos de transmissão da Sul-Americana e da Recopa

Rio - O DAZN não transmitirá mais a Copa Sul-Americana e a Recopa. Segundo o portal "UOL", a plataforma de streaming devolveu à Conmebol os direitos de transmissão das competições por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

A expectativa é que o DAZN renegocie os termos do contrato, que iria até 2022.A plataforma alega que precisa pagar menos do que havia acordado, já que teve prejuízo no primeiro semestre do ano por conta da suspensão de seus eventos ao vivo. No entanto, um novo acordo é considerado difícil pelas partes.

A Copa Sul-Americana era considerada o carro-chefe do DAZN. No ano passado, a empresa obteve um bom número de assinaturas por conta dos jogos dos times brasileiros na competição. Neste ano, obteve boa audiência ao transmitir com exclusividade a Recopa, conquistada pelo Flamengo.