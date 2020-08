Neto corta entrevista ao vivo com torcedores do Corinthians: 'Só fala se estiver de máscara'

Item obrigatório para se proteger da Covid-19, a máscara - ou a falta dela - provocou uma reação imediata do apresentador e ex-jogador Neto.

Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, ele interrompeu uma entrevista ao vivo ao notar que dois torcedores do Corinthians, entrevistados pelo repórter Fernando Fernandes, estavam sem a proteção.

A reportagem se passava nos arredores da Arena Corinthians e o repórter trazia as notícias do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela final do Campeonato Paulista. Ao obervar torcedores alvinegros por perto, Fernandinho se aproximou para conversar, mas foi interrompido por Neto.

"Vem cá para mim! Vem cá para mim! Vem cá para mim! Só vai dar entrevista de máscara. Não vai dar entrevista sem máscara, porque, senão, a gente está errado. Coloca a máscara que eles entram", disse Neto, após os entrevistados justificarem que estavam indo para a escola e esqueceram a proteção.

Na sequência do programa, Fernando Fernandes votou ao ar e conversou com os corintihanos, agora usando a máscara.