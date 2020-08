Renato Gaúcho detona Jorge Jesus e acusa ex-treinador do Flamengo de fazer a cabeça de atacante

Rio - Após conquistar o segundo turno do Campeonato Gaúcho na noite de quarta-feira, o treinador Renato Gaúcho não escondeu seu descontentamento com a situação em torno da transferência de Everton Cebolinha para o Benfica.



Apesar dos rumores sobre uma possível transferência ao longo de toda a semana, Everton Cebolinha acabou jogando a partida decisiva e foi um dos destaques, participando das duas jogadas dos gols do Grêmio.

"Aí a imprensa diz que é algo normal. Eu me coloco como treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica nas vésperas de uma decisão. Como eu seria tratado pela imprensa portuguesa? Sabia que a negociação não estava fechada, e tentou fazer a cabeça do jogador. Ficamos calados e isso não pode acontecer. Mas o Everton se comportou bem e em nenhum momento falou que não queria jogar", acrescentou o técnico. "Aí a imprensa diz que é algo normal. Eu me coloco como treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica nas vésperas de uma decisão. Como eu seria tratado pela imprensa portuguesa? Sabia que a negociação não estava fechada, e tentou fazer a cabeça do jogador. Ficamos calados e isso não pode acontecer. Mas o Everton se comportou bem e em nenhum momento falou que não queria jogar", acrescentou o técnico.

A negociação entre Everton e Benfica gira em torno de 22 milhões de euros (R$ 137,9 milhões) e o time gaúcho tem direito a 50% do valor. Aos 24 anos, o atacante fez 274 jogos e marcou 69 gols pelo Grêmio.

.