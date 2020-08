Reforço do Benfica, Gilberto crê em evolução com Jorge Jesus: 'Fez história no futebol brasileiro'

Portugal - Ex-jogador do Fluminense, Gilberto foi anunciado como reforço do Benfica. Um dos pedidos de Jorge Jesus, o lateral está confiante e bastante empolgado de trabalhar com o ex-treinador do Flamengo.

"No Brasil, éramos adversários diretos, fiz bastantes jogos contra ele. Jorge Jesus é um treinador que em pouco tempo fez história no futebol brasileiro. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele, tenho muito a evoluir e o Benfica tem muito a ganhar", afirmou em entrevista ao canal do clube português.

Gilberto, de 27 anos, defendeu o Fluminense do começo de 2018 até o meio desta temporada. O jogador chamou a atenção de Jorge Jesus com as suas atuações na final da Taça, quando marcou um gol, e nas decisões do Carioca, todos os três jogos que envolveram Flamengo e Fluminense.