Após título do Paulista, Luxemburgo dispara: 'Temos que mudar tudo por que o Jesus ganhou uma Libertadores?

Rio - Campeão do Paulista, após bater o Corinthians nos pênaltis, o treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo desabafou sobre as críticas que os técnicos brasileiro vem recebendo, após a temporada passada. O treinador citou o ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus.

"A única coisa que eu questiono é que tenhamos de mudar nossas características porque o futebol na Europa é mais rápido. Vamos com calma. Somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que temos de aprender, fazer cursos. Mas não é mudar nossa essência pentacampeã do mundo, 11 vezes campeã do mundo interclubes e que tem toda uma história sem treinador estrangeiro. Temos de mudar agora por que o Jesus veio aqui e ganhou uma Libertadores? Aí temos de mudar porque o futebol é mais rápido?", disse.

O Palmeiras impediu o Corinthians de conquistar o tetra paulista pela primeira vez na história do futebol profissional. "Fiz meus jogadores entenderem que não era um desafio ganhar do Corinthians, e sim uma oportunidade", exaltou o treinador.