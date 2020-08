CBF admite falhas e modificará protocolo do Brasileirão contra novo coronavírus

Rio - O Campeonato Brasileiro mal começou e a primeira polêmica dos pontos corridos tem dado o que falar. Momentos antes da bola rolar entre Goiás e São Paulo, a partida foi adiada , visto que dez jogadores do Esmeraldino foram diagnosticados com Covid-19, com apenas 13 podendo atuar. Diante dessa insegurança, o STJD suspendeu o duelo, e a CBF admitiu que precisa modificar o protocolo já na próxima rodada.

Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do SporTV, a Confederação Brasileira de Futebol mudará o protocolo. O Hospital Albert Einstein não será mais o único responsável por fazer os exames nos atletas. Os clubes visitantes poderão fazer os testes em laboratórios autorizados, em suas cidades. Os mandantes ainda serão testados pelo maior hospital da América Latina. Além disso, a CBF pensa na ideia de aumentar o número de jogadores que passam pela inspeção, que atualmente são apenas 23 de cada time.

Walter Feldman, médico e Secretário Geral da Confederação Brasileira de Futebol, apoia a mudança no protocolo: “Isto nos levará a aperfeiçoar ainda mais o protocolo“, disse, em entrevista ao Troca de Passes, do SporTV, neste domingo (09). Ainda não se sabe, no entanto, quando vai passar a vigorar o novo protocolo, mas não deve demorar. A CBF pretende colocar em funcionamento já na próxima rodada, que terá início na quarta-feira (12).