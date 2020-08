Rio - A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o pagamento da Globo à Fifa pelo contrato de direito de transmissão dos torneios da federação, válido entre 2015 e 2022. A Fifa, no entanto, entrou com recurso para obter esses valores não pagos pela emissora, que alega necessidades econômicas por conta da pandemia do novo coronavírus.



Dentre os torneios que fazem parte deste contrato está a Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Qatar. O valor em questão corresponde a parcela anual de US$ 90 milhões (aproximadamente R$ 500 milhões) e deveria ter sido pago no último dia 30 de junho. O caso será julgado na próxima segunda na 14ª Câmara Cível do Rio de Janeiro.



De acordo com o 'Uol Esporte', a Fifa tentou efeito suspensivo na decisão, mas o pedido foi negado. Além do impacto financeiro causado pelo novo coronavírus, a emissora carioca também alega que as competições organizadas pela entidade em 2020 foram canceladas. A Corte Arbitral da Suiça, onde fica a sede da Fifa, ainda irá se pronunciar sobre a questão a pedido das empresas.