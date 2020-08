Rio - Um dos grandes nomes da história do UFC, Daniel Cormier está se despedindo. Ele vai fazer parte da luta principal do UFC 252, valendo o cinturão da categoria peso-pesado da franquia. O evento acontece neste sábado, dia 15, em Las Vegas, com a participação de quatro brasileiros e transmissão ao vivo do Combate e do Combate Play, a partir das 18h45.

Atual campeão do pesos pesados, o também norte-americano Stipe Miocic é o recordista de defesas de cinturão da categoria. Ele, ao longo da carreira, tem apenas três derrotas. Uma delas foi para o próprio Cormier.

Já nesta sexta-feira, dia 14, às 21h, o ‘Giro Combate’ traz entrevistas com os brasileiros que sobem ao octógono no UFC 252. No sábado, dia 15, a transmissão do Combate começa às 18h45, com o ‘Aquecimento Combate’. Luiz Felipe Prota e Luciano Andrade, que comandam também a transmissão do card preliminar, recebem o brasileiro Gilbert ‘Durinho’, número um do ranking da categoria meio-médio e irmão de Herbert Burns, que enfrenta o americano Daniel Pineda.

“Será um grande evento, principalmente pela qualidade de várias lutas. As últimas três têm tudo para ser ainda mais acima da média, em termos de expectativa e tensão. Na minha opinião, na luta principal pode surgir o melhor peso pesado de todos os tempos”, analisa Luciano Andrade. O card principal tem narração de Rhoodes Lima e comentários de Flávio Canto. O SporTV2 e o Combate.com também exibem ao vivo as duas primeiras lutas do card preliminar.



O brasileiro Junior Cigano, ex-campeão da divisão dos pesados (até 120,2kg), sobe ao octógono pela segunda vez em 2020 diante de Jairzinho Rozenstruik. Cigano tem uma pedreira pela frente, já que o surinamês, batizado com esse nome em homenagem ao ‘Furacão’ da Copa do Mundo de 1970, só foi derrotado uma vez, em maio deste ano. No card preliminar, além de Herbert Burns, mais dois brasileiros em ação. A paulista Livinha Souza, com apenas duas derrotas na carreira, enfrenta a americana Ashley Yoder em luta pela categoria peso-palha (até 52,2kg). Já a baiana Virna Jandiroba encara a americana Felice Herrig, que vem de duas derrotas consecutivas.