Kalou é a inspiração alvinegra

Motivado com a apresentação oficial de Salomon Kalou (foto), ontem, em evento virtual (em função da pandemia de covid), no Nilton Santos, o Botafogo encara o Fortaleza, hoje, às 19h30, no Castelão. O marfinense servirá de inspiração para o Alvinegro buscar a primeira vitória no Brasileiro.

Apesar de o retrospecto não ser dos melhores desde a retomada do futebol, após a paralisação causada pela pandemia, com apenas uma vitória (6 a 2 na Cabofriense), quatro empates e uma derrota, a torcida alvinegra está em êxtase com o mais novo reforço.

"Gostaria de falar que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. Sou muito privilegiado pelo Botafogo ter me escolhido. Agora sou parte dessa família. Estou muito feliz com esse carinho da torcida e quero poder retribuir em campo"", disse Kalou, que vestiu a camisa 8 do Alvinegro.