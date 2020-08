O FATO DA SEMANA FOI NA CHAMPIONS

Dez gols em apenas um jogo de Champions League parecia algo inimaginável, mas aconteceu. O Bayern de Munique sapecou goleada histórica, 8 a 2, no Barcelona, deixando Messi e & Cia com o lombo ardendo até agora. A superioridade alemã foi total durante os 90 minutos e a goleada poderia ser ainda maior, não fossem os gols perdidos pelos bravos bávaros. O Barcelona precisará de tempo para juntar os cacos, se conseguir encontrá-los. A imprensa espanhola desce a lenha no clube catalão e entre torcedores a revolta é total.