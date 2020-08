Hamilton vence e vira rei dos pódios

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o dono do fim de semana do GP da Espanha, conquistando pole e vitória do início ao fim. O inglês chegou a quatro triunfos em 2020 e, de quebra, tornou-se o piloto com mais pódios na história da categoria (156), superando o alemão Michael Schumacher (155). Hamilton disparou desde a largada e não foi incomodado. O pódio foi completado por Max Verstappen, da RBR, e por Valtteri Bottas, da Mercedes.

Para os brasileiros que gostam da velocidade, o desempenho de Hamilton ficou em segundo plano, já que Felipe Drugovich venceu na F-2, categoria de acesso à Fórmula 1, firmando-se como uma grande promessa.

O paranaense de 20 anos chegou à sua segunda vitória na temporada e vem mostrando bons desempenhos mesmo numa equipe do pelotão intermediário (MP Motorsport). Ontem, em Barcelona, ele largou em segundo e assumiu a liderança logo no começo da prova para não perder mais. Drugovich dividiu o pódio com Mick Schumacher, terceiro colocado e filho do heptacampeão mundial.