Messi comunica ao Barcelona que deseja deixar o clube imediatamente

Rio - A histórica goleada de 8 a 2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, na última sexta-feira, pode ter colocado um ponto final na história de Messi no clube espanhol. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, o argentino comunicou à diretoria que deseja deixar a equipe catalão imediatamente. O jornalista, vale lembrar, foi o primeiro a informar sobre a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020 "Messi quer deixar o Barcelona já. Ele ainda tem três ou quatro anos de bom futebol pela frente e não acredita mais no projeto do Barcelona. Quem nos disse foi uma pessoa de dentro do clube, que afirmou: 'nunca vi Messi tão fora do Barcelona'. Ele ainda tem a multa de 700 milhões de euros, mas ele não acredita no projeto esportivo do Barcelona", disse o jornalista.