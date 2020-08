VASCÃO, O MELHOR DO RIO

Mesmo sem repetir o que jogou na estreia contra o Sport, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, com boa atuação no Estádio de São Januário. Germán Cano fez os dois gols, e os paulistas precisaram bater duas vezes um pênalti no fim do jogo para conseguir o gol de honra. Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos na tabela do Brasileiro, com um jogo a menos, e se credencia como o melhor carioca nesta largada, enquanto o São Paulo volta para casa com a triste sina de ter que explicar derrotas para a própria torcida.