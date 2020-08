Após 'seca' de sete jogos, Gabigol é alcançado em número de gols na temporada por Nenê e Cano

Rio - O atual momento do atacante Gabigol não é bom. Sem marcar há sete jogos, o jogador viu dois artilheiros de clube rivais do Rio de Janeiro igualarem a sua marca na temporada. Germán Cano. do Vasco, e Nenê, do Fluminense, fizeram dois gols contra São Paulo e Internacional e chegaram aos 11 gols em 2020, mesmo número do jogador do Flamengo.

No ano passado, Gabigol foi o artilheiro do Brasil no ano com 43 gols. Nesse ano, ele já alcançou uma artilharia: a do Campeonato Carioca. Porém, vivendo um momento ruim acabou vendo os seus rivais de Vasco e Fluminense o alcançarem na atual temporada. Dos 11 gols feitos por Gabigol no ano, oito foram pelo Carioca. O jogador fez um pela Libertadores, um pela Recopa Sul-Americana e um pela Supercopa do Brasil. No Brasileiro, o artilheiro do Flamengo ainda não anotou o seu.

Já Nenê, do Fluminense, balançou as redes em seis vezes no Carioca, três pela Copa do Brasil e duas pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Cano, do Vasco, anotou seis pelo Carioca, um pela Sul-Americana, dois pela Copa do Brasil e dois pelo Brasileirão.