Ex-jogadores revelados pelo Flamengo não estão nos planos do Milan para a próxima temporada

Rio - O Milan pretende fazer uma grande limpa no elenco, após mais uma temporada ruim. Sexto colocado no último Campeonato Italiano, o time pretende reformular o elenco e deve sobrar para dois brasileiros, ambos ex-jogadores do Flamengo .



Segundo o diário italiano Tuttosport, pelo menos cinco jogadores do atual plantel serão colcados à disposição do mercado, entre eles, Lucas Paquetá e Leo Duarte . Completariam a lista, Pepe Reina, Diego Laxalt e Davide Calabria .

Paqueta teve o seu nome apresentado à Fiorentina em uma possível troca com o defensor Nikola Milenkovic, porém, a viola recusou a proposta e pediu 40 milhões de euros (R$ 257 milhões).



Contratado junto ao Flamengo em janeiro de 2019, Paqueta não conseguiu se firmar como titular com o técnico Stefano Pioli.



Já Leo Duarte vem sofrendo com seguidas lesões e pouco jogou. O zagueiro teve no último mês um problema em uma das coxas. Esse, porém, é o segundo problema físico dele nesta primeira temporada pelo Milan. Em novembro, ele precisou passar por uma cirurgia por causa de uma fratura no osso do calcanhar. O zagueiro jogou apenas cinco jogos na Itália.



