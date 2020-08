Jogador da seleção brasileira bate com o carro e tem álcool no sangue detectado em teste

Rio - O meio-campista Arthur, que está de saída do Barcelona, não está agradando a diretora Catalã. Segundo informações publicadas pelo jornal catalão El Diari de Girona, nesta segunda-feira, o atleta teria se envolvido em um acidente com sua Ferrari e ao ser submetido ao teste do bafômetro, teve detectado um índice superior do que permitido na Espanha.

Ainda segundo a publicação, a polícia local de Palafrugell optou por fazer o procedimento após de verificar que o acidente teria acontecido na entrada da cidade.

O resultado do exame de Arthur foi de 0,55 mg/litro de ar expirado, sendo que o limite é de 0,50 mg/l. Desta forma será aberto um processo para ser apurado o caso.

O diário detalhou o acidente, informando que Arthur subiu com sua Ferrari na calçada e bateu em um semáforo. As duas pessoas que estavam no carro não se feriram e o carro não teve danos significativos.

Arthur já foi anunciado pela Juventus, após pedir dispensa do clube catalão antes das oitavas da Liga dos Campeões.