Após humilhação na Liga dos Campeões, Barcelona volta a buscar contratação de Neymar, afirma jornal

Espanha - O massacre humilhante de 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern podem causar uma transformação no Barcelona. Após rumores de que Lionel Messi desejaria deixar o clube espanhol, as informações do jornal "Sport" são de que a equipe catalã irá em busca do retorno de Neymar.

Segundo a publicação, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, prepara uma oferta pelo jogador do PSG.

A proposta tentadora do clube consiste na ida do atacante Antoine Griezmann para Paris, com mais 60 milhões de euros (R$ 386 milhões) para completar.



Neymar esteve presente no último título da Liga dos Campeões conquistado pelo Barcelona na temporada de 2015. Dois anos depois, ele deixou a equipe espanhola para acertar com o PSG por 222 milhões de euros.