Playoffs da NBA começam nesta segunda; confira o calendário de transmissão do SporTV

Orlando, Estados Unidos - A maior liga de basquete do mundo chega em sua fase decisiva. Na bolha de segurança construída na Flórida e sem a presença de público, por causa da pandemia de coronavírus, oito confrontos em melhor de sete jogos definem os semifinalistas das Conferências Leste e Oeste. No SporTV, cobertura completa e rodada dupla já nesta terça-feira, dia 18.



O SporTV2 transmite, a partir das 19h30, o encontro entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets de James Harden, MVP da temporada 2017/2018. A narração é de Jader Rocha e os comentários, de Marcelinho Machado. Na sequência, às 22h, o Los Angeles Lakers de Lebron James encara o Portland Trail Blazers de Damian Lillard, com narração de Everaldo Marques e comentários de Rodrigo Alves.



Nos intervalos da transmissão, o quadro ‘Ubuntu Esporte Clube’, com a equipe que produz o podcast de mesmo nome no GE, traz um resumo das manifestações dos atletas e da NBA desde a morte do americano negro George Floyd por um policial branco. Outra atração é o quadro “Quem Lembra?”, com lances de jogos marcantes dos playoffs da liga. No GE, já estão no disponíveis as apostas dos especialistas do Esporte da Globo para a fase decisiva e uma lista das sete principais atrações da primeira rodada dos playoffs.



“Os jogos da temporada regular na bolha esquentaram as turbinas. Agora é para valer. Mesmo sem torcida, os playoffs têm outro clima, dá para esperar outro nível de adrenalina nas transmissões. Com jogos no SporTV2 quase todos os dias e várias rodadas duplas, vai ser NBA na veia”, diz o comentarista Rodrigo Alves.

PLAYOFFS DA NBA – SPORTV2



TERÇA-FEIRA, 18/8:

19h30 – Oklahoma City Thunder x Houston Rockets – Jogo 1

22h – Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers – Jogo 1



QUARTA-FEIRA, 19/8:

17h – Denver Nuggets x Utah Jazz – Jogo 2

22h – Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks – Jogo 2



SEXTA-FEIRA, 21/8:

14h30 – Brooklyn Nets x Toronto Raptors – Jogo 3

19h30 – Philadelphia 76ers x Boston Celtics – Jogo 3



DOMINGO, 23/8:

19h30 – Brooklyn Nets x Toronto Raptors – Jogo 4

22h – Utah Jazz x Denver Nuggets – Jogo 4



SEGUNDA-FEIRA, 24/8:

14h30 – Orlando Magic x Milwaukee Bucks – Jogo 4

19h30 – Indiana Pacers x Miami Heat – Jogo 4

22h – Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – Jogo 4