Embalado por meme de Neymar, Thiaguinho MT lança novo hit

O faro de Thiaguinho MT continua ativo. O dono do hit "Tudo OK", a música mais tocada do verão desse ano e que impulsionou a onda de challenges nas redes sociais, vai lançar "O Pai Tá ON" nesta última terça-feira. Fazendo referência ao meme do Neymar que viralizou na última semana, Thiaguinho MT aposta mais uma vez na força do mundo digital.







Na última quarta-feira, a internet parou com os fãs que colocaram a foto do Neymar no perfil. Era dia de decisão do Paris Saint-Germain, e o jogador viralizou na internet com a frase "O Pai Tá ON" – se referindo que estava pronto para a partida. PSG virou nos três minutos finais com boa atuação de Neymar e o meme foi o assunto mais comentado das redes.



Com um bom currículo de hits na carreira, Thiaguinho MT usou o universo do futebol para a sua nova música: "Pique Jogador caro/ com a 10 do PSG/ O pai tá online / no contato das bebês". Na letra, ele ainda brinca com o público a "brotar no bailão" novamente.



Com produção de Dany Bala, o cantor Thiaguinho MT já separou a sua camisa do PSG para o lançamento da música e do clipe no dia 18 de agosto. Não por acaso, dia da semifinal entre o time do Neymar e o RB Leipzig pela Champions League.