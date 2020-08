Denilson afirma que Neymar nunca esteve tão perto de ser o melhor do mundo

Rio - Neymar entra em campo nesta terça-feira com a missão de levar o PSG, pela primeira vez na história, para uma final de Liga dos Campeões. Para Denilson, caso o camisa 10 do clube francês, de fato realize este feito, estará muito perto de ser eleito o melhor jogador do mundo.

"Eu acho que o Neymar nunca esteve tão perto de ser o melhor o mundo. Eu lembro que, na chegada dele na Europa, era um dos objetivos. Ele já ficou entre os três, mas acho que ele nunca esteve tão perto de ser o melhor do mundo, pela fase do Cristiano Ronaldo e pelo momento do Messi. (...) Quando eu falo da fase do Cristiano Ronaldo, estou falando em Liga dos Campeões", afirmou Denílson durante o "Jogo Aberto" desta terça.

Desde que chegou ao Velho Continente, Neymar participou da eleição dos melhores do mundo em 2015 e 2017. Nas ambas participações, o craque brasileiro ficou com a terceira colocação.

O PSG enfrenta o Red Bull Leipizg hoje, às 16h, pelas semifinais da Liga dos Campeões.