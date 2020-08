Clube da Albânia anuncia a chegada de três brasileiro em busca do acesso à SuperLiga

Rio - Após ter lutado no grupo de rebaixamento na temporada anterior, KF Turbina Cerrik almeja voos mais altos na Albânia já a partir da próxima temporada. Após anunciar o brasileiro Marcello Troisi para o comando técnico, a equipe anunciou nesta semana um pacote com contratações de três brasileiros.

O primeiro anunciado foi o meio de campo Alexander Cardoso, de 27 anos. Alexandre foi formado em dois gigantes brasileiros, primeiro passagem pela base do Vasco e depois no Palmeiras, clube aonde foi vice-campeão Paulista Sub-20 em 2010. Mais recentemente, em 2018, atuou pelo Al-Nahda Club - OMÃ e seu último clube foi o Pedras Rubras - POR. O jogador comentou um pouco da sua expectativa em atuar no futebol albanês.

Com passagem pela base do Vasco e Palmeiras, Alexander Cardoso afirmou que o objetivo é o acesso à elite do futebol da Albânia - Divulgação



Outro jogador anunciado foi o atacante Heron Sarmento, de 23 anos. Natural de Vitória-ES, Heron é cria de cotia, foi na base do São Paulo que ele deu seus primeiro passos no futebol, mas sua primeira experiência como profissional veio em sua cidade natal, pelo Desportiva Ferroviária e logo depois se transferiu para o Gavionenses - POR. Será a primeira vez que ele vai jogar em um país que não é falado o português. O jovem atacante falou sobre o que ele espera desta nova experiencia: "Quando cheguei na Albânia, vi que a cultura deles, mesmo sendo dentro da Europa, é igual a cultura de Omã pois eles são muçulmanos, e eu gosto bastante da cultura deles pois possuem aprendizados que levamos para vida. O futebol daqui andei assistindo alguns jogos e eles usam muito a força, futebol rápido e por ter jogado 6 anos em Portugal, penso que vou me adaptar rápido ao futebol deles, pois temos o técnico Marcello Troise, muito experiente que já treinou grandes clubes aqui da Europa e isto vai nos ajudar muito na nossa adaptação tendo um treinador Brasileiro, e que conhece o futebol daqui. Espero que possamos dar muitas alegrias para os torcedores do Turbina Cerrik e que possamos conquistar os objetivos da equipe que é a subida para a Super League", concluiu Alexandre.

Revelado pelo São Paulo, Heron Sarmento vive expectativa por primeira temporada na Albânia - Divulgação "Estou bem tranquilo, na questão da língua, eu já desenrolo bem o inglês, só quero me habituar ao futebol daqui e marca muitos gols por aqui. O fato do treinador ser brasileiro fará com que tudo fique mais fácil", revelou Heron.

O técnico Marcello Troisi também contará com Marcos Delgado, de 23 anos. Nascido em Petrópolis, o meia fez toda sua base no Vasco e também já esteve emprestado ao America-MG. Sua primeira experiência no profissional foi pelo SL Cartaxo - POR, mas o que atraiu os olhares albaneses foi sua última temporada pela equipe do Sertanense - POR. Na sua chegada, Marcos encara o desafia como um oportunidade de fazer sucesso.