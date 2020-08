Rio - Após a demissão de Quique Setién, o Barcelona anunciou nesta quarta-feira, a contratação do técnico Ronald Koeman. O holandês de 57 anos chega com a missão de colocar os trilhos da Barcelona no lugar, após uma eliminação vergonhosa para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões.

Koeman será apresentando oficialmente aos torcedores às 13h da tarde (Brasília). Seu contrato vai até junho 2022.