Rio - Comandado por Neymar, o Paris Saint-Germain fez história ao se classificar pela primeira vez para a final da Liga dos Campeões . No entanto, para o comentarista Denílson, a equipe francesa precisa evoluir se desejar conquistar o título inédito.

"É muito legal ver o Neymar, o PSG, o Marquinhos e o Thiago brilhando. (...) Se jogar da forma que jogou, perde para Bayern, caso ele avance. O Di Maria, o Mbappé e o Neymar são três jogadores que, especificamente no jogo de ontem, não voltavam para deixar o time compacto. Se você jogar com esse espaço no meio de campo contra o Bayern, o PSG terá dificuldades", disse o ex-jogador.

Denílson ainda elogiou a postura de Neymar diante do RB Leipzig.

"Você vê a mudança de comportamento dele dentro de campo. Várias vezes, os jogadores fazendo falta e ele já levanta, não fica mais fazendo toda aquela cena que fazia antes. É um cara que está muito concentrado. Tomara que ele consiga esse objetivo", afirmou.