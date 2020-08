Rio - Classificado para final da Liga dos Campeões , o Paris Saint-Germain vai pagar um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões na cotação atual) para cada jogador do elenco caso o time também conquiste a competição mais importante do Velho Continente. Segundo a revista "France Football", o acordo da diretoria do clube francês com o grupo no início da temporada previa 500 mil euros para cada atleta só pelo título da Champions, 400 mil pelo Campeonato Francês, e mais 100 mil pelas copas nacionais.

Ainda segundo a revista francesa, o acordo está negociado com o presidente Nasser Al-Khelaifi desde os tempos de Zlatam Ibrahimovic, ainda na temporada 2013/14. Na época, o mandatário foi convencido por argumentos do atacante sueco.

O Paris Saint-Germain se classificou para a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história ao derrotar o RB Leipzig, por 3 a 0. O time francês aguarda o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Lyon, que acontece nesta quarta-feira, às 16h. A finalíssima será no próximo domingo, no mesmo horário, no Estádio da Luz.