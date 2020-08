Rio - Representante do tênis brasileiro nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 e três vezes medalhista em Jogos Pan-Americanos (campeã de duplas em Winnipeg-99 e Santo Domingo-2003), Joana Cortez é a convidada do Esporte da Globo para comentar as transmissões de tênis neste retorno da temporada 2020.



A estreia será no sábado, dia 22, no Masters 1000 de Cincinatti, torneio que marca a volta das competições da ATP e, por causa da pandemia de coronavírus, será disputado em Nova York. O SporTV3 exibe os jogos a partir de 12h (de Brasília).



“Estou ansiosa para essa estreia. Sempre acompanhei o trabalho como comentarista da eterna Maria Esther Bueno, maior tenista brasileira de todos os tempos. É uma grande responsabilidade e estou honrada de comentar jogos do esporte que é minha grande paixão”, diz Joana, que também comentará partidas do US Open.