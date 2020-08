Bayern de Munique vence o Lyon e se classifica para final da Champions contra o PSG

Lisboa, Portugal - A final da Liga dos Campeões da Europa está definida. Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique venceu o Lyon, por 3 a 0, e fará a decisão, no próximo domingo, contra o Paris Saint-Germain. Gnabry, duas vezes, e Lewandowski marcaram os gols que deram a vaga ao clube alemão.

Ao contrário do esperado, os primeiros minutos de jogo foram dominados pelo Lyon, que acertou uma bola na trave e fez Neuer trabalhar. No entanto, aos 18 minutos, na primeira chance do Bayern, Gnabry abriu o marcador. O alemão fez boa jogada individual e acertou um chute de fora da área no ângulo de Lopes.



Quinze minutos depois, o atacante voltou a marcar, após cruzamento de Davies pela esquerda. No segundo tempo, o Lyon tentou chegar ao empate, mas sem sucesso. Nos minutos finais, ainda deu tempo para o artilheiro Lewandowski deixar o dele e sacramentar a vaga na final. A decisão ocorre às 16h, no Estádio da Luz.