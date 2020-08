Rio - A quarta rodada do Brasileirão se inicia nesta quarta-feira, com duas partidas começando às 19h15. No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Grêmio, enquanto o Fluminense está em São Paulo para encarar o RB Bragantino. Confira as escalações divulgadas pelos clubes para os duelos de logo mais:

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão! Vamos, Flamengo! #FLAxGRE #VamosFlamengo pic.twitter.com/AfHnpWq2uq — Flamengo (@Flamengo) August 19, 2020