Entenda como destaque do Botafogo quase fechou com o Fluminense

Rio - O Botafogo venceu o Atlético-Mg, na última quarta-feira, por 2 a 1 e Matheus Babi foi eleito o craque do jogo. O atacante de 23 anos vem sendo um dos destaques da equipe Alvinegro, mas quase que um rival impede essa história.

Isso porque segundo informações o jornalista do portal Esporte News Mundo, Joel Silva, o atleta de 1,92 chegou a negociar com o Fluminense, no ano passado, quando ainda estava no América-RJ.

No entanto, as negociações não evoluíram e Matheus Babi fechou com a equipe de General Severiano nesta temporada.