Saiba quanto membros do conselho e presidente da Fifa receberam em 2019

Rio - A Fifa divulgou um documento nesta quarta-feira onde revela que gastou mais de R$ 74 milhões em remuneração aos seus 36 membros de conselho. Os valores foram enviados aos filiados que participarão do congresso virtual que será realizado em 18 de setembro, quando serão votadas as contas do ano passado.

Cada membro do conselho recebeu o equivalente a US$ 250 mil (equivalente a R$ 1,38 milhão), além de diárias que variam entre R$ 830 a R$ 1.400 durante viagens para representar a entidade. Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e filho do ex-presidente da República José Sarney, é um dos 36 membros que compõem o conselho desde 2015.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu de bonificação aproximadamente R$ 6,2 milhões. O valor é referente a metas atingidas no ano passado.