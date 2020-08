Zagueiro do Manchester United e da seleção inglesa é preso após briga com policiais

Rio - Após se envolver em uma confusão com policiais na última quinta-feira, Harry Maguire, zagueiro do Manchester United e da seleção inglesa, foi detido Mykonos, na Grécia.

Segundo informações da TV Grega ERT, o jogador iniciou a confusão com os policiais locais, após eles terem sido chamados para interromper uma briga entre dois turistas. O desentendimento gerou uma agressão do defensor, que foi preso com mais outros dois britânicos.

O Manchester United divulgou um comunicado informando que está ciente sobre o caso.

"O clube está ciente de um suposto incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na noite passada. O contato foi feito com Harry e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários".