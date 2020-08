Sevilla bate a Inter de Milão e fatura o título pela sexta vez

Em uma final eletrizante, o Sevilla bateu por 3 a 2 a Inter de Milão, em Colônia (Alemanha), e faturou mais uma vez o título da Liga Europa. Com direito a virada, time espanhol marcou com De Jong (duas vezes) e Lukaku, contra. O próprio belga e Godín fizeram os gols da Inter.

Maior vencedor do torneio, agora com seis canecos, o Sevilla faz jus à alcunha de Rei da Liga Europa e prova que sabe jogar a competição como ninguém. E todos as conquistas vieram neste século — 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020.

De herói a vilão no período de 90 minutos, Lukaku abriu o placar aos cinco, após converter pênalti que ele mesmo sofreu ao ser puxado pelo brasileiro Diego Carlos. Mas o Sevilla não demorou para reagir. De Jong empatou aos 12 e virou aos 33, ambas de cabeça.

O jogo era lá e cá, e a Inter não se abateu com a virada. Dois minutos depois, o zagueiro Godín, também de cabeça, deixou tudo igual.

O empate durou até os 29 do segundo tempo, quando os autores dos gols da Inter falharam no mesmo lance. Banega levantou na área, Godín cortou mal e Diego Carlos emendou uma bicicleta. A bola iria para fora, mas Lukaku a desviou para o fundo da rede.

Amanhã, a temporada europeia chegará ao fim com a decisão da Liga dos Campeões, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, às 16h (de Brasília), em Lisboa.