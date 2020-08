Fora da temporada, Guerrero passa por cirurgia no joelho direito e inicia recuperação

Rio - O atacante Paolo Guerrero passou por cirurgia no joelho direito na noite da última sexta-feira, em um hospital de Porto Alegre. De acordo com um comunicado divulgado pelo Internacional, o procedimento foi bem-sucedido e o peruano já iniciou a recuperação em casa.

O centroavante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na derrota para o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, e está fora do restante da temporada.



"O Sport Club Internacional comunica que o atleta Paolo Guerrero foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito na noite desta sexta-feira, em Porto Alegre. O procedimento foi bem-sucedido. O jogador permanecerá em repouso domiciliar inicialmente para então começar o atendimento fisioterápico no clube. O atacante está afastado do restante da temporada", diz o comunicado.

Sem o principal goleador, a direção está no mercado em busca de um atacante e negocia com Alexandre Pato, que rescindiu com o São Paulo. A demora para fechar com o atacante revelado no clube, no entanto, já faz a direção pensar também em outros nomes.