Com Gilberto e Everton Cebolinha titulares, Benfica vence o Estoril no primeiro jogo de Jorge Jesus

Rio - Em primeiro teste desde que retornou ao Benfica, Jorge Jesus viu seu time vencer o Estoril por 4 a 1, em amistoso realizado no CT do clube, no Seixal, neste sábado. A partida contou com os estreantes brasileiros Everton Cebolinha (ex-Grêmio) e Gilberto (ex-Fluminense).

Os golos da vitória no jogo-treino frente ao Estoril!#PeloBenfica pic.twitter.com/e96xrbefjW — SL Benfica (@SLBenfica) August 22, 2020 Os dois brasileiros iniciaram a atividade no time titular. Os Encarnados abriram vantagem com dois gols de Pizzi. Na segunda etapa, o Mister mexeu no time inteiro. Mesmo com os reservas, o Benfica ampliou com Florentino, Rosier descontou para o Estoril, mas Cervi fechou a goleada.

O Benfica jogou a primeira parte com Odysseas, Gilberto, Rúben, Jardel e Nuno Tavares; Weigl, Taarabt e Waldschmidt; Everton, Pizzi e Carlos Vinícius.