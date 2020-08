Rio - Anitta saiu na noite de sábado para uma passeio com um grupo de amigos na Itália, onde passa férias. Um dos amigos era Rodrigo Guth, jogador da Atalanta, de 19 anos. Em vídeo feito pela cantora, Guth aparece fazendo 'coraçãozinho' para Anitta.

"De volta à casa dos setecentos homens e de volta a ser a primeira pessoa a ficar arrumada Todo mundo se arrumando e eu aqui. Nem falo nada", disse.

Anitta já tinha publicado a foto ao lado do jogador na última semana durante um passeio de Iate. O atleta revelado pelo Coritiba e que foi campeão Sul-Americano sub-17 com a Seleção Brasileira, também postou a imagem no Instagram e a cantora comentou: 'Minha mãe falou que shippa' o casal.



Rodrigo nem chegou a jogar na categoria profissional do futebol brasileiro. O jogador foi contratado pela Atalanta logo após conquistas o título pela Seleção Brasileira sub-17. Atualmente ele joga na categoria sub-20 da equipe italiana.