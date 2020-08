Lisboa, Portugal - A TNT fez história com a transmissão com a final da Liga dos Campeões entre Bayern e PSG, ocorrida neste sábado. De acordo com números obtidos pelo 'UOL', o canal atingiu a maior audiência da história da TV paga brasileira.

Dados prévios constataram que a emissora atingiu 20 pontos de audiência com a transmissão do jogo através do canal TNT, que pertence a Turner, ainda no primeiro tempo da partida, atingindo uma média de 16 pontos no Ibope. O recorde anterior pertencia ao Fox Sports, que obteve 15 pontos com a exibição de Palmeiras e Grêmio pelas quartas de final da Libertadores 2019.



Os números são tão expressivos que a transmissão da Liga dos Campeões chegou a superar todos os canais da TV aberta, ultrapassando por alguns momentos os números da partida entre Vasco e Grêmio, transmitido pela Rede Globo.

Este não foi o único recorde conquistado pela emissora. Com a transmissão do Facebook, a TNT atingiu a maior audiência da história da internet com um pico de 4,2 milhões de dispositivos conectados.