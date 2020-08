Dois santistas morreram em Maurá, na Grande São Paulo, na noite de domingo (23), após o jogo entre Palmeiras e Santos, no Morumbi. Três homens foram detidos.

A briga começou por volta de 22h, quando palmeirenses comemoravam a vitória em um posto de gasolina em uma das principais avenidas da cidade. Com as imagens feitas por pessoas que estavam no local, é possível ver um torcedor tirando um pedaço de pau do porta-malas. Também é possível ver um início de correria e o barulho parecido com tiro.

Os torcedores são filiados à Mancha Verde e à Torcida Jovem do Santos. A princípio, nenhum envolvido na briga ocupa um cargo de comando nas organizadas. O palmeirense suspeito de efetuar os disparos foi detido. Ainda de acordo com a GCM, ele confessou o crime. pic.twitter.com/UDNlg30t14 — Pedro Pannunzio (@prpannunzio) August 24, 2020

Segundo a Guarda Civil Municipal, os santistas chegaram ao posto armados com pedaço de pau e iniciaram a briga. Dois santistas foram baleados e morreram a caminho do hospital. Os palmeirenses tentaram fugir, mas a GCM localizou o carro.

“Eles disseram que como estavam em minoria, em menor número, na hora do confronto, pra defesa deles próprios eles resolveram aí a sacar arma de fogo pra tentar se defender e se desvencilhar das agressões por parte da outra torcida. Os mesmos foram abordados e conduzidos ao 1º Distrito Policial onde foi feita a confissão por parte dos mesmos”, afirmou o GCM André Gonçalves.