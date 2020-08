Rio - O narrador Galvão Bueno lamentou a derrota de Neymar com o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeõs, neste domingo. O narrador disse ter torcido muito pelo craque brasileiro, mas exaltou a equipe do Bayern de Munique, que ficou com o título.

"Torci por Neymar. Mas a vitória do Bayern é emblemática! Clube sem um dono milionário, que mantém suas tradições e respeita sua história! Que valoriza seus ídolos e os coloca nos cargos mais importantes! Assim deve ser o futebol!", escreveu Galvão em uma rede social.