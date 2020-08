Rio - Importante nas quartas e semifinal da Liga dos Campeões, Neymar deixou a desejar logo na final da competição. Após a derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique numa atuação discreta, o jogador brasileiro foi mal avaliado pelos jornais franceses.

O diário esportivo “L'Equipe” e do jornal “Le Parisien” deram nota 3 ao camisa 10 do PSG. Além dele, Mbappé e o lateral-esquerdo Kehrer também receberam a mesma nota. O L'Equipe justificou a nota afirmando que o craque perdeu o duelo contra Neuer.

"Ele perdeu o duelo com Neuer que poderia ter mudado tudo. Os bávaros acabaram completamente com qualquer influência dele ao cortar a linha de passe com o maior estrategista do Paris. À medida que o tempo ia passando, ele ficava mais angustiado e precipitado. Nos minutos finais, a frustração foi grande", escreveu o L'Equipe.